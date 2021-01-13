Fethiyespor ikinci yarıya bileniyor

FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Fethiyespor, maratonun ikinci etabına Ölüdeniz Tesisleri'nde hazırlanıyor. Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde gerçekleştirilen ikinci yarının ilk antrenmanına özel izinli olan Sabri Turgut, Kubilay Mert Akış ve hafif sakatlığı bulunan Serhat Mutlu katılmadı. Fethiyespor, ara transfer döneminde yapacağı 3-4 nokta takviyeyle şampiyonluğu rakiplerine kaptırmamayı hedefliyor. Taraftarın statlardan uzak olduğu koronavirüs pandemisi döneminde kulübe destek sağlamak için daha önce tribüne taraftarların fotoğraflarını yerleştiren yönetim, destek toplamak için bayrak kampanyası da başlattı. Kampanyaya ilk desteği Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca verdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-01-13 12:35:44
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