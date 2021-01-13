Datça’da, muhtarlara Kovid-19 mücadelesi teşekkürü

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça’daki muhtarları Kovid19 salgınındaki mücadelelerinden dolayı teşekkür belgesi ile ödülendirdi.

Kovid19 salgınında yaptıkları çalışmalar ile hastalığın yayılmasını önleyen Datça’daki 12 mahalle muhtarı, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendrildi.

Datça Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı, teşekkür belgelerinden dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür ederek, vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için daha da özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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