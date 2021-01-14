Muğlaspor'un dirsek isyanı



MUĞLA, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki erteleme sınavında deplasmanda Silivrispor'a 2-1 yenilerek ilk yarıyı 8 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, maçta rakip futbolcunun Muhammed Emel'e attığı dirseğin es geçilmesine isyan etti. Silivri Stadı'nda oynanan maçta 80'inci dakikada skor 2-1'ken ev sahibi ekipte 55 numaralı formayı giyen Ardahan Gündoğdu, kendi yarı alanlarında yaptığı faul sonrası oyunun durduğu esnada, topu alıp serbest vuruşu kullanmak için saha kenarına hareketlenen Muhammed'e yanından geçerken topsuz alanda olarak dirsek attı.

Muhammed temas sonrası yerde kalırken, bu sırada arkası dönük olan hakem Berkay Erdemir, 52'nci dakikadan sarı kartı da bulunan Ardahan'ın sportmenliğe aykırı hareketini görmediği için kırmızı kartına başvurmadı. Muğlasporlu futbolcuların itirazı ve tribünden olayı gören yeşil-beyazlı yöneticilerin tepkileri de sonucu değiştirmedi. Olay anının görüntüsünü paylaşan Muğlaspor yönetimi, oyuncularına atılan dirseğin kıdemli yardımcı hakem ve dördüncü hakemin görüş alanında olduğunu savunup şikayetçi oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın görüntüsü

DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-01-14 11:30:19



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