Milas'ta aşılama çalışmaları başladı

Korona virüs aşı uygulaması Milas’ta da sağlık çalışanlarından başladı. İlçede bulunan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Ural da Milas Devlet Hastanesi’nde ilk doz aşısını oldu. Milas Kaymakamı Eren Arslan ise hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye’de ilk aşı uygulama çalışması bugün başladı. Milas Devlet Hastanesi’nde oluşturulan aşı servisinde günün ilk saatlerinden itibaren hastane personelinin alışama çalışmasına başlanıldı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi aktaran Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu “Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü “Aşıla” diye bir uygulamayı başlattı. Bugün ilk defa kullanıyoruz. Sabah yoğunluktan dolayı biraz aksaklık oldu ama şuanda rahat bir şekilde kullanılıyor. Hastanemizde önce bir aşı birimi oluşturduk. Bu birimde şuanda 10 ayrı oda var. Ve bu odalarda aşılama çalışmalarımız yapılıyor. Hastanemizde belirli hekimlere yetki verildi, aşı ekibi oluşturuldu. Her bir aşının üzerinde barkodu var. Uygulama üzerine girerek barkotları hem sisteme tanımlıyoruz hem de oluşturduğumuz deftere kayıt yapıyoruz. Personelimiz bizlere geldiğinde önce sistem üzerinden sorgulamasını yapıyoruz. Yaptığımız sorgulamada sağlık personeli olup olmadığı da belli oluyor. Ve herhangi bir alerjisi olup olmadığı da görünüyor. Bizlerde yine de sorgulamamızı yapıyoruz. Eğer bir sıkıntımız yoksa barkodu okutup aşımızı yapıyoruz. Yapılan aşının ardından belirli bir süre gözetim altında tutuyoruz. Aşıya bağlı olarak bazı reaksiyonlar olabilir. Kolda şişlik ve ağrı gibi. Bunlar beklediğimiz yan etkiler” dedi.

Şimdiye kadar yaklaşık 100 sağlık çalışanına aşı yaptıklarını belirten Çubukçuoğlu, “550 personel için aşı talep ettik. Stokumuz var. Şuanda aşılarımız ilçe sağlıkta soğuk zincirle koruma altında. Soğuk zincirin bozulmaması lazım. Bize ulaşan aşıları da yine soğuk zincir için dolabımızda bekletiyoruz. Bu inaktive bir aşı. Ümit ediyoruz ki 2020 yılımızı karamsarlığa iten bu durumdan kısa sürede kurtulacağız. Aşının ardından da mutlaka maske ve mesafe kurallarına yine de uymamız lazım. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bilim insanlarının kısa sürede geliştirip uygulamaya koyması insanlık için onur vericidir. Bu işlerin arkasında çok büyük emekler var. Bilim insanların ömürleri hayatları var. Birçok hekimimiz hayatını kaybetti. Bunların hepsinin toplamıdır bu aşı” dedi.

Milas’ta özel kliniği bulunan sağlık çalışanlarının aşılarını hastane yaptıklarını fakat aile hekimlerinin kendi bulundukları kurumlarda aşı yapabildiğini de ifade eden Başhekim Çubukçuoğlu, “4 günde hastanemizdeki sağlık personeli çalışanlarının aşılama çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. 4 hekim olarak şuanda bu çalışmayı yapıyoruz. 15 de hemşire arkadaşımız var” dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Ural da gün içerisinde Milas Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Başhekim Çubukçuoğlu’ndan bilgi alan Kaymakam Arslan aşı odalarını da tek tek ziyaret etti. Kaymakam Arslan, “İnşallah yüzde 100 başarı sağlarız” dedi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Ural ise aşının ilk dozunu Milas Devlet Hastanesi’nde oldu.

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