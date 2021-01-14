İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı karıştı, istifalarla yönetim düştü (2)



ÖZDAĞ MUĞLA'DA KONUŞTU: 'SİYASETE İYİ PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM'

İYİ Parti'nin aldığı ihraç kararı mahkemece iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, bu süreçte kendisine destek veren İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'a teşekkür ziyaretinde bulunacağının duyurulmasının ardından İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda 51 üyenin peş peşe gelen istifaları ile İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yönetimi düştü. Partinin Muğla İl Başkanlığı binasının kilidi ise değiştirildi.Yaşanan bu gelişmenin ardından İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bugün Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesine yönelik toplanan imza kampanyasına destek vermeyen ve İl Yönetim Kurulu'ndaki istifaların ardından yönetimi düşen İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ da katıldı. Özdağ, Şekerdağ'ın görevden alınmasına üzüldüğünü belirtip, "Çünkü Sayın Başkan sadece benim kendisini ziyaret etmem nedeniyle bugün görevden alındı. Eğer gelmeseydim muhtemelen görevden alınma biraz gecikecekti ama yine gerçekleşecekti" dedi. Özdağ, siyasete İYİ Parti'de devam edeceğini ve istifasının söz konusu olmadığını vurgulayıp, yeniden ihraç talebi olup olmayacağı yönündeki soruları cevapsız bıraktı.

'SİNDİRMİYORUM, KABULLENMİYORUM'

İYİ Parti'nin hukuk devleti, daha fazla demokrasi, parlamenter düzen talep edenlerin, demokrasiyi yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin kurduğu bir parti olduğunu vurgulayan Özdağ, "Türk halkına da bu sözü vermiştir. Bu sözü yaşatmak için vermiş olduğu sözün arkasında durarak siyaset yapan bir İl Başkanımızın görevden sadece demokrasi ve hukuk devletinin arkasında durduğu için alınmış olmasını İYİ Parti'nin kurucusu ve milletvekili olarak içime sindirmiyorum, kabullenmiyorum. İYİ Parti tabanının yüzde 99,99'unun da bunu kabul etmediğinden eminim. Bu sabah TBMM'de yaptığım açıklamada ifade ettiği gibi İncilay Başkanımı teşekkür etmek, demokrasi ve hukuk devleti doğrultusunda tavır alması noktasında şükranlarımı iletmek için ziyaret edeceğimi ifade etmiştim. Bu hususu bundan takriben 2,5 ay önce benim ihracımla ilgili süreç ilk başladığında ifade edip ve süreç nasıl sonlanırsa sonlansın Muğla'ya gelip, kamuoyu önünde İncilay Başkanıma teşekkür edeceğimi söylemiştim. TBMM'de basın toplantısı yaptığım sırada kendisi beni aramış, eğer telefonu açmış olsam, bana görevden alındığını ifade edecekmiş" dedi.

ŞEKERDAĞ: KİMİ KANDIRIYORSUNUZ

Görevden alınan İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ise sürece yönelik yaptığı açıklamada, "Olay 25 Ekim'de kuruluş yıl dönümünü kutladığımız İzmir'de başladı. İzmir'de, Ümit Hoca'nın disipline verilmesiyle ilgili dilekçe hazırlanmış ama ben protokole giremediğim için haberim olmadı. Yola çıktıktan bir süre sonra il başkanı arkadaşlarımızdan biri, 'İmzanız var' diyerek beni aradı. Yola çıktığımı söyledim. Bunun üzerine yazıyı WhatsApp'tan bana gönderdi. İmzalayacağım bu belgenin çıktısını aldım. Dilekçede Ümit Özdağ'ın kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi yazıyordu. O yazıdan sonra Buğra Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vermiş. Mahkemeye intikal etmiş bir konuyla ilgili yorum yapamam. 'Sonucun beklenmesi' tarafında olduğumu bildirdim. Bu olayla başka isimler karşılaşsaydı da tavrım aynı olurdu. Hakim değilim. Adli makamların vereceği karar önemli. Sabah bana, 'göreviniz sonlandı' diye bilgi geldi. Ardından da partimizin il sekreteri aradı, partinin binasının kilidini değiştirdiklerini söyledi. Görevden alınma tebligatı, bana fotoğraf olarak sonradan WhatsApp'tan gönderildi.

50 kişinin istifa ettiği söyleniyor. Tebligatta görevden alınmamızın nedeni 'çoğunluğun istifası sonucu' diye yazıyor. Ey İYİ Parti'yi yönetenler, ben bu partiye demokrasi, hak, hukuk ve adalet için girdim. O günden bu yana kurucuyum. Milletvekilliği, belediye başkanlığı düşünmedim. 50 kişi istifa etti, deniliyor ancak gelen tebligatta sayı belirtilmiyor. Kimi kandırıyorsunuz? Kanmayan tek ben değilim. Kanmayan İYİ Parti teşkilatının da yüzde 90'ı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar olmaz. Koray Aydın sayı vermemiş. Bu tüzüğe uygun değil. Dava mı açayım? Sosyal medyada, benim için 'Ümit Hocacı' diyorlar. Biz ilk kez yan yana geldik. Lütfen sosyal medyadan hakaretvari mesajlar yazmasınlar. Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için buradayım" dedi.Eda Ebru NANECİ/ MUĞLA (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Eda Ebru NANECİ

2021-01-14 20:37:01



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