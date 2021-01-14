Datça’da Kovid-19 aşılamaları başladı

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Muğla’nın Datça ilçesinde Kovid19 aşılama çalışmaları başladı.

Datça Devlet Hastanesi’nde Kovid19 aşı takvimi Başhekim Dr. Mesut Armağan Ada'nın ilk aşıyı yaptırması ile başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Korona virüs (Sinovac) aşılarının teslim alınmasının ardından aşılar Datça Devlet Hastanesi personeline yapılmaya başladı. İlk aşı Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Mesut Armağan Ada’ ya yapıldı. Daha sonra ise sırayla tüm personele uygulanacağı öğrenildi.

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