15 yaşında roman yazan Sıla, kitabını basmak için destek bekliyor

Muğla'nın Yatağan ilçesi Şeref Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Sıla Özdemir, "Günebakan Çiçeği" isimli bir roman yazdı.



Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sıla Özdemir pandemi sürecini değerlendirdi. Sıla Özdemir'in annesi Sultan Özdemir, roman yazmanın kızının hayali olduğunu ifade ederek, "Aslen Muğla'nın Yatağan ilçesi Şeref Mahallesi'nde yaşamımızı sürdürmeye başladık. Kızım Sıla, henüz 15 yaşında. Kızım sürekli okumayı ve yazmayı seven biri. Küçük yaştan beri sürekli şiirler, hikayeler yazıyordu. Roman yazma fikri de böyle çıktı. Pandemi sürecinde Sıla kendini denedi ve romanı yazdı. Günebakan Çiçeği isimli romanda genç bir avukat kızın başından geçenleri anlatıyor."



Sıla, yazdığı romanda genç bir avukatın başına gelen olayları şöyle anlatıyor; "Genç kızın gözünden başına gelen olayları satırlarıma aktardım. Romanım hayali kişilerden ve yaşanabilir olaylardan oluşuyor. Kapanışı yurt dışından bir kesitle oluşturdum. Yazmayı çok seviyorum. Annem ev hanımı, babam inşaat ustası, bazı sıkıntılardan dolayı sunamadım. En çok istediğim ise yazdığım romanın bir yayın tarafından sunulması"



Türkiye'nin en geç yazarları arasına girmek istediğini belirten Sıla, romanın yayınlanması halinde yazmaya devam edeceğini ifade ediyor.

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