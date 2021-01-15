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Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya 18 yılda 3 milyar 062 milyon 852 bin 534 TL yatırım yapılırken 7 baraj, 3 gölet inşaatı yapıldı.

İHA

Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya 18 yılda 3 milyar 062 milyon 852 bin 534 TL yatırım yapılırken 7 baraj, 3 gölet inşaatı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muğla’ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.
2021 yılı sulamada hamle yılı
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıkladı. Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.
“Ege’nin Münbit Topraklarını Sulamaya Açıyoruz”
86 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını ifade eden Yıldız, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda inşa edilen 17 adet sulama tesisleri ile 86 Bin 146 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Muğla topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 123 Milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” dedi.
“163 Bin 679 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor”
Muğla’da halen 14 adet sulama inşaatının devam ettiğini belirten Yıldız, “Muğla’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 14 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 14 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 163 Bin 679 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 294 Milyon 622 Bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Muğla zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.
Muğla’ya 18 yılda 7 Baraj ve 3 Gölet yapıldı
Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Muğla’ya ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 103 adet tesis ile 3 milyar 062 milyon 852 bin 534 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla’ya son 18 yılda 7 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini belirtti.
İnşaatı devam eden 5 Baraj ve 10 Gölet var
Muğlalı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemine değinen Yıldız, Muğla’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ettiklerini, şu anda 5 baraj ile 10 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Muğla’ya menba kalitesinde içme suyu
Muğla ve ilçelerinde son 18 yılda 5 adet içme suyu ve arıtma tesisi yaparak, 641 bin 210 kişi için toplam 9,72 m içmesuyu temin ettiklerinin altını çizen Genel Müdür Yıldız, inşaatı devam eden 2 adet içmesuyu tesisini 2021 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 100 Bin kişi için yılda 4,94 milyon m içmesuyu temin edileceğini ifade etti.
Taşkın riski azalıyor
Muğla’da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 62 adet taşkın koruma tesisi ile 68 adet yerleşim yeri ve 22 Bin 125 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 13 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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