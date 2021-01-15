Zeytin hırsızını JASAT yakaladı Muğla’nın Yatağan ilçesinde iki vatandaşa ait 13 çuval içindeki 650 kilo zeytini çalan ve yağa dönüştüren şüpheli Jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Yatağan Turgut Mahallesinde iki vatandaşa ait çuvallar içindeki yaklaşık 650 kilo zeytin hırsızlığı ihbarı sonrası bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Turgut Mahallesinde ikamet eden Hüsamettin Bahçeli ve Durmuş Özen Yatağan Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı’na yaptıkları başvuruda, ikametlerinin hemen arkasında bulunan yaklaşık 13 çuval (650 Kg) zeytinin yerinde olmadığını, belirterek şikayetçi oldular.

Olayın aydınlatılması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Turgut Jandarma Karakol ekipleri tarafından çevrede bulunan 10 farklı kamera görüntüleri incelenmesi sonucu bölgede 42 plakalı bir aracın dolaştığı tespit edildi.

Araştırmalar sonucu aracı kullanan şahsın İ.E. isimli şahıs olduğu, çaldığı zeytinleri Hisarardı Mahallesinde faaliyet gösteren Zeytin Sıkma tesisinde sıktırdığı bilgisine ulaşıldı. 42 plakalı araç Yatağan Merkezinde park halinde bulunurken, araçta yapılan aramada, 650 kg. zeytinin yağa çevrilmiş halde 125 kg. yağ olarak ele geçirildi.

Şüphelisi İ.E. isimli şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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