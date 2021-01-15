Dalaman’da bakır kablo hırsızlığı Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir mahallenin iletişimi sağlayan yaklaşık 600 metre bakır kablo hırsızlığı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalaman’da bakır kablo hırsızlığı Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir mahallenin iletişimi sağlayan yaklaşık 600 metre bakır kablo hırsızlığı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA

Dalaman’da bakır kablo hırsızlığı Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir mahallenin iletişimi sağlayan yaklaşık 600 metre bakır kablo hırsızlığı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarda Kızılkaya Mahallesi Akarca sokak mezarlık yolu üzerindeki telefon hatlarındaki bakır kablonun çalındığını bildirildi.
İhbar sonrası Dalaman İlçe Jandarma ekipleri ve Fethiye Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bölgede yapılan incelemede 12 direk arası yaklaşık 600 metre bakır kablonun kesilmek suretiyle çalındığı tespit edildi.
Olayın aydınlatılması için daha önce bölgede meydana gelen Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı olayı şüphelileri araştırılırken, Kızılkaya Mahallesinde oturan Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan C.E. isimli şahsa ait evin çevresinde yanık kablo plastik parçaları, kesilmiş kablolar ve bakırçelik kablo parçaları tespit edildi.
C.E. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 600 metre kablo içi çıkarılmış halde bulunması üzerine şüphelisi C.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zeytin hırsızını JASAT yakaladı Muğla’nın Yatağan ilçesinde iki vatandaşa ait 13 çuval içindeki 650 kilo zeytini çalan ve yağa dönüştüren şüpheli Jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER Zeytin hırsızını JASAT yakaladı Muğla’nın Yatağan ...
Tarihi heykeli satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi heykeli satmak isterken yakalandı
Menteşe’de tabelalarda Türkçe isim zorunluluğu Menteşe Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda tescilli unvanlar hariç tüm tabelalar Türkçe olma zorunluluğu getirildi.
YEREL HABERLER Menteşe’de tabelalarda Türkçe isim ...
Milas Beçin’in ana şebeke hattı yenileniyor Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesinde 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu ana şebeke hattı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenileniyor.
YEREL HABERLER Milas Beçin’in ana şebeke hattı yenileniyor Muğla’nın ...
Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya 18 yılda 3 milyar 062 milyon 852 bin 534 TL yatırım yapılırken 7 baraj, 3 gölet inşaatı yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet Devlet Su İşleri ...
Fethiyespor Teknik Direktörü Toros: Şampiyonluğa inanarak hazırlanıyoruz
YEREL HABERLER Fethiyespor Teknik Direktörü Toros: Şampiyonluğa ...
Fethiye’de Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Fethiye’de Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele ...
14 FETÖ iltisaklısı tekne ile kaçarken yakalandı Marmaris Bozburun açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan operasyonda aralarında muvazzaf asker, ihraç polis memurları, öğretmen ve esnafın bulunduğu 14 FETÖ iltisaklısı yakalandı.
YEREL HABERLER 14 FETÖ iltisaklısı tekne ile kaçarken ...
15 yaşında roman yazan Sıla, kitabını basmak için destek bekliyor
YEREL HABERLER 15 yaşında roman yazan Sıla, kitabını basmak için ...
İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ’ı ziyaret etti İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, disiplin sürecinde imza vermeyen ve il yönetim kurulu asil ve yedek üyelerden çoğunluğunun istifası sonrası bugün il başkanlığı görevi düşen Muğla İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’a teşekkür için Muğla’ya geldi.
YEREL HABERLER İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen ...
Datça’da Kovid-19 aşılamaları başladı
YEREL HABERLER Datça’da Kovid-19 aşılamaları başladı
İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı karıştı, istifalarla yönetim düştü (2)
YEREL HABERLER İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı karıştı, istifalarla ...
Filmlere özenen gençler, polise yakalandı
YEREL HABERLER Filmlere özenen gençler, polise yakalandı
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye’de uyuşturucu operasyonu
Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi
YEREL HABERLER Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi
Fethiye’de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Fethiye’de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya ...
Marmaris’te Kovid-19 aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te Kovid-19 aşılama çalışmaları başladı
İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı karıştı, istifalarla yönetim düştü
YEREL HABERLER İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı karıştı, istifalarla ...
Muğlaspor'da Tevfik Ata Tekin dönemi kısa sürdü
YEREL HABERLER Muğlaspor'da Tevfik Ata Tekin dönemi kısa sürdü
Milas'ta aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Milas'ta aşılama çalışmaları başladı
Büyükşehir laboratuvarında 2 ülke, 36 ilden analiz yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Laboratuvarı 2020 yılında 2 bin 357 toprak, su, bitki analizine ev sahipliği yaparak üreticiye katkı sağladı.
YEREL HABERLER Büyükşehir laboratuvarında 2 ülke, 36 ilden analiz ...
Hurdacıdan, mazgal kapağı topladılar
YEREL HABERLER Hurdacıdan, mazgal kapağı topladılar
Muğla Büyükşehir’den Bin 943 aileye yardım Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında dar gelirli bin 943 aileye toplamda 3 milyon 299 bin 545 TL yardımda bulundu.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den Bin 943 aileye yardım Muğla ...
Muğla'da horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynayan 6 kişiye 27 bin lira ceza
YEREL HABERLER Muğla'da horoz dövüştürerek, yasa dışı bahis oynayan ...