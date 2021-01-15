Yaralı yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı Marmaris’te Akdeniz Koruma Derneği tarafından bulunan, misina ve olta iğnesi yuttuğu belirlenen yeşil deniz kaplumbağası DEKAMER’de tedavi altına alındı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Akdeniz Koruma Derneği üyeleri tarafından bulunan yaralı yeşil deniz kaplumbağası Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi altına alındı.

Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan ihbar sonrası DEKAMER ekipleri, yaralı yeşil deniz kaplumbağasını DEKAMER merkezine getirdi. Burada yapılan incelemelerde misina ile birlikte olta iğnesi yuttuğu tespit edilen kaplumbağanın ilk müdahalesi DEKAMER veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirildi.

810 yaşlarındaki genç kaplumbağaya, ihbarı yapan Akdeniz Koruma Derneği’nin kısaltılmış rumuzu AKD ismi verildi.

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