Turistik işletmede yangın Ula’nın Akyaka Mahallesi Turnalı mevkiinde yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren işletme çıkan yangında büyük hasar gördü.

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Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde turistik işletmede çıkan yangın sonrası işletmede büyük hasar oluştu.

Akyaka Mahallesi Turnalı mevkiinde kış aylarında kapalı olan Kapari Beach isimli işyerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi7ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, işletmede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından olduğu tahmin ediliyor.

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