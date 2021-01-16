Yalıkavakspor çeyrek final yolunda



BODRUM, (DHA)Hentbol EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yenerek büyük avantaj yakalayan Yalıkavakspor, yarın rövanş karşılaşmasında rakibine konuk olacak.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Antalya'ya avantajlı skor ile gelen Yalıkavak'da Başantrenör Kıvanç Özcan, "İlk maçtaki oyunumuzu ve sahaya yansıttığımız enerjiyi tekrarlayıp son 8 takımın arasına ismimizi yazdırmak istiyoruz. Elde ettiğimiz avantajı düşünmeden oynamamız gerektiğini sporcularımız biliyor. Onların ortaya koyduğu mücadele ve takım ruhu bizleri çok mutlu ediyor. İyi bir oyun çıkarıp kulübümüzün adını Avrupa'da da duyurmak istiyoruz. Kazananın hentbol olması dileğiyle her iki takım adına da güzel bir maç dilerim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2021-01-16 13:10:12



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