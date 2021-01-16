Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortama bırakıldı.

Bodrum'a bağlı Yukarı Mazı Mahallesi'nde, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda, tilki olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdiven ve özel aparat ile kuyuya inerek, tilkiyi kurtardı. Yapılan kontrolde sağlıklı olduğu belirlenen tilki, doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-01-16 16:31:03



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