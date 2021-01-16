Mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kabine yenik düştü

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşıyla mantar toplamak için dağlık alana giden Yakup Yıldız (58), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan emekli belediye işçisi 1 çocuk babası Yakup Yıldız, öğle saatlerinde arkadaşıyla mantar toplamak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Yıldız için arkadaşı, 112 Acil´den yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı´nın incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Yıldız'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-01-16 18:12:49
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