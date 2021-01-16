Datça’da kaçak içki operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça’da kaçak içki operasyonu

İHA

Datça’da kaçak içki operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Datça ilçe merkezinde ikamet eden C.K.K isimli şahsın kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada farklı markalarda yabancı ülke menşeili 190 şişe bandrolsüz kaçak içki, 55 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 5 litre etil alkol, 3 adet alkol ölçüm aleti, 1 adet alkol yapımında kullanılan hava kilidi ele geçirildi. Kaçak içki üreten C.K.K isimli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kabine yenik düştü
YEREL HABERLER Mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kabine yenik ...
Mantar toplamaya gitti, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mantar toplamaya gitti, hayatını kaybetti
Bodrum sokakları bom boş kaldı
YEREL HABERLER Bodrum sokakları bom boş kaldı
Kuyuya düşen tilki kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Tilkiyi kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Tilkiyi kurtarmak için seferber oldular
Muğlaspor'da Mehmet Akbulut dönemi
YEREL HABERLER Muğlaspor'da Mehmet Akbulut dönemi
Yatağan’da sıkışmalı kaza Yatağan Yeşilbağcılar Mahallesinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye AKS ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.
YEREL HABERLER Yatağan’da sıkışmalı kaza Yatağan Yeşilbağcılar ...
Yalıkavakspor çeyrek final yolunda
YEREL HABERLER Yalıkavakspor çeyrek final yolunda
Yunanlılar tarafından Türk karasularına itilen 5 göçmen kurtarıldı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından denize salına bindirilerek Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Yunanlılar tarafından Türk karasularına itilen 5 ...
Büyükşehir-Kooperatif işbirliği Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği için imzalar atıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir-Kooperatif işbirliği Muğla Büyükşehir ...
Turistik işletmede yangın Ula’nın Akyaka Mahallesi Turnalı mevkiinde yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren işletme çıkan yangında büyük hasar gördü.
YEREL HABERLER Turistik işletmede yangın Ula’nın Akyaka Mahallesi ...
Tarihi Arastadaki köfteci işyerinde yangın Muğla'nın Menteşe İlçesi tarihi Arasta'da bulunan bir köftecide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevre dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
YEREL HABERLER Tarihi Arastadaki köfteci işyerinde yangın Muğla'nın ...
Fethiye'de sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Fethiye'de sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına ...
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak ...
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
600 metre telefon hattı kablosu çalan orman işçisi yakalandı
YEREL HABERLER 600 metre telefon hattı kablosu çalan orman işçisi ...
Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Şiddet içerikli dizilere özenip, bellerinde tabanca ile gezince başlarına iş açıldı
YEREL HABERLER Şiddet içerikli dizilere özenip, bellerinde tabanca ...
Büyükşehir Ocak Ayı Meclisi’nde 37 karar alındı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclisi toplandı ve tüm kararları oy birliği ile alarak 8 konuyu plan ve bütçe komisyonuna, 4 konuyu da imar ve bayındırlık komisyonuna havale etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir Ocak Ayı Meclisi’nde 37 karar alındı Muğla ...
Yaralı yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı Marmaris’te Akdeniz Koruma Derneği tarafından bulunan, misina ve olta iğnesi yuttuğu belirlenen yeşil deniz kaplumbağası DEKAMER’de tedavi altına alındı.
YEREL HABERLER Yaralı yeşil deniz kaplumbağası tedaviye ...
İnsan boyundaki levrek görenleri şaşırttı 22 kiloluk dev levreği görenler şok oldu
YEREL HABERLER İnsan boyundaki levrek görenleri şaşırttı 22 kiloluk ...
Kuyuya düşen tavuğu itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen tavuğu itfaiye ekibi kurtardı
Kuyuda tavuk operasyonu Tavuğu kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Kuyuda tavuk operasyonu Tavuğu kurtarmak için ...
FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüpheli, zodyak botla Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüpheli, zodyak ...