Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aykut KURT/ FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, Tuzla ve Taşyaka mahallelerindeki yollarda rögarların tıkanmasıyla su birikintileri oluştu. Taksi sürücüleri ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar ise zor anlar yaşadı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Aykut KURT

2021-01-16 23:40:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.