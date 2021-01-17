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Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı Ağustos ayında Bodrum merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Ö.K.’nın fuhuştan 18 milyon liralık servet edindiği öğrenildi

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yurt dışından iş vaadi ile Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran çete liderinin fuhuştan 18 milyon liralık servet edindiği ortaya çıktı.

Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı Ağustos ayında Bodrum merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Ö.K.’nın fuhuştan 18 milyon liralık servet edindiği öğrenildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışından iş vaadi ile Türkiye’ye getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran çete liderinin fuhuştan 18 milyon liralık servet edindiği ortaya çıktı.
14 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum ve İzmir’de yapılan fuhuş operasyonunda Ö.K. liderliğindeki fuhuş çetesinin 22 üyesi gözaltına alındı. 2014 yılından bu yana yurt dışından iş vaadi ile kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları uçak bileti dahil tüm masraflarını karşılayarak Türkiye’ye getiren ve pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran çetenin lideri Ö.K., İzmir’deki evinde gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gerçekleştirdiği operasyonda teknik ve fizikin takibin ardından Gümbet ve Bitez mahallelerinde fuhuşa zorlanan ve pasaportlarına el konulan Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 29 kadın da yakalandı. “Fuhuşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden fuhuş baronu Ö.K. ile birlikte toplam 14 şüpheli tutuklandı. Ö.K.’nın tutuklanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri fuhuş baronunun 20142020 yılları arasındaki banka hesaplarını incelemeye aldı. Fuhuş baronunun banka hesaplarının incelemesinde yeni detaylar ve akrabaları üzerine yapılmış menkul ve gayrimenkuller olduğu ortaya çıktı.

Rent a car ve Denizli’de pansiyon ortaya çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Ö.K'nın fuhuştan kazanılan paralarla Bodrum'da bir rent a car ve Denizli'deki bir pansiyona sözlü ortak olduğu, burada parayı dönüştürerek aile fertleri üzerine mülk aldığı, bunun da 2,5 milyon TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Fuhuş baronunun yurt dışından iş vaadi ile kandırıp fuhuş yaptırdığı yabancı uyruklu kadınlar üzerinden günlük kazancının ise 8 bin TL olduğu belirlendi. 6 yıldır fuhuş yaptıran Ö.K.’nın 6 yılda fuhuştan elde ettiği gelir ise 18 milyon TL olarak hesaplandı. Ö.K.'nin fuhuş için yanında 5 şoför çalıştırdığı ve şoförlere günlük 300 TL ödediği de belirlendi. Ö.K.’nın fuhuştan elde ettiği mal varlığının yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu öğrenildi .
Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu operasyon kapsamında zanlılara ait 2 adet lüks otomobil, İzmir’in Buca ilçesinde 2 adet arsa ve bir ev ile banka hesaplarındaki 600 bin liraya el konuldu. Ö.K'nın aile fertlerinden aynı zamanda ortağı olduğu öğrenilen İ.T, N.T, N.K. ve F.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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