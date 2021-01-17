Şarkıcı İntizar'ın babası Muğla'da yaşamını yitirdi

Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA´nın Ula ilçesinde yaşayan şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan (85), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ula´nın Akyaka Mahallesinde yaşayan şarkıcı ve besteci İntizar´ın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Asker emeklisi olan Arslan´ın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalbi durdu. Cemal Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizar´ın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğla´da olduğu öğrenildi. Arslan´ın cenazesinin yarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu´ndan alınıp defnedileceği İzmir´e getirileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT
2021-01-17 18:45:10
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