Piyasa değeri 1 milyon lira! Muğla’nın Milas İlçesi’ndeki bir maden ocağında diaspor taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ele geçirilen yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki diaspor kristalinin, piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, kazı yapan Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K., suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte piyasa değerinin 1 milyon olduğu belirlenen yaklaşık 3 kilogramağırlığında diaspor kristali ve kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K’nın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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