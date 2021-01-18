Menteşe Belediyesi’nden yangında zarar gören işyerlerine destek

Menteşe Belediye Bakanı Bahattin Gümüş, hafta sonu Arasta bölgesinde çıkan yangın sonucu zarar gören ve kullanılamaz duruma gelen işyerlerinde incelemelerde bulundu.

İşyeri sahipleri ile görüşen Başkan Gümüş, mağduriyet yaşayan esnafa malzeme ve işgücü konusunda yardımcı olacaklarını belirtti. Başkan Gümüş; “Tarihi Arasta bölgemizde hafta sonu meydana gelen işyeri yangınında hasar gören esnafımızı teknik ekibimizle beraber bir kez daha ziyaret ettik. Mağdur esnafımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Olayın ardından ekiplerimiz işyerlerinde gerekli temizliği yaparak molozları ve atık parçaları topladılar. Biz de esnafımıza işyerlerini yenileyebilmesi için gereken kereste ve çatı malzemeleri başta olmak üzere malzeme ve işgücü desteği vereceğiz. Pandemi sürecinde zaten zor günler geçiren esnafımızın yaşadığı talihsiz olayın yol açtığı yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

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