Datça’nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Muğla’nın turistik ilçesi Datça’nın yüksek kesimlerine yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Datça’nın en yüksek tepesi olan 1200 rakımlı Radar Tepesi’ne yılın ilk karı dün akşam yağdı. Yağan karı gören Datçalı vatandaşlar Radar tepesine akın etti. Bazı vatandaşlar kar topu oynadı, bazıları ise resim çekti. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar ilçede sevinç oluşturdu. Kar yağışının bugün gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.

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