Park halindeki araç alev aldı Marmaris Armutalan Mahallesinde park halindeki aracın elektrik aksamından çıkan yangında, aracın ön bölümü büyük hasar gördü.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında araçta büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Armutalan Mahallesi 271 sokakta park halindeki 48 AEC 862 plakalı araç aniden yanmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen araçta soğutma çalışması yapılırken, araçta büyük hasar oluştu. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

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