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Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli serbest kaldı

İHA

Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli serbest kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaşlı bir adamın 111 taşınmasını usulsüz yollarla üzerine aldığı iddia edilen biri Gürcistan uyruklu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan 84 yaşındaki N.K.'nin Sakarya, Manisa ve Muğla'da bulunan 111 taşınmazının Gürcistan uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlatıldı. Ekipler tarafından şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladığı tespit edildi. N.K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca "Algılama, Hafıza, Bilişsel Yeti Zayıflığı" bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince L.K. ile F.S.M., M.A.Ş., M.S.B., H.K. ve S.U.Ş. yakalandı. Şüphelilerden, M.S.B., H.K. ve S.U.Ş. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.K., F.S.M. ve M.A.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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