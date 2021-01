Menteşe Belediyesi’nden Kooperatiflere destek Menteşe Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik kurulan kooperatiflere desteklerini sürdürüyor.

Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifine tahsisi yapılan atıl vaziyetteki binanın tüm tadilat, bakım, onarım, çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj çalışmalarını gerçekleştiren Menteşe Belediyesi ‘Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ projesine de destek sağladı.

“Bahattin başkan destekçimiz”

Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifi’ne verilen desteğe yönelik Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü ziyaret eden Kooperatif Başkanı Feyzullah Öner, projenin kentteki kurum ve kuruluşlardan destek aldığını belirterek, “Başkanımız yerli üretim ve üreticiye destekleri ile her zaman çiftçinin yanında olmuştur. Bu konuda da en büyük destekçilerimizden biri yine Bahattin Başkanımız oldu. Kooperatifimize tahsisi edilen binanın tüm tadilat, bakım, onarım, çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzajı Menteşe Belediyemiz tarafından yapılıyor. Proje kapsamında bölgede yetiştirilecek aromatik bitkiler ile bir turizm potansiyeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bahattin Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. ‘Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ ile bölgede çok büyük bir gelir kapısı ve istihdam sağlanmış olacak” dedi.

“Kooperatifler Kırsal Kalkınmanın en seçkin örneklemesi”

Kooperatiflerin yalnızca gelir getirici kurumlar olmanın ötesinde oluşturdukları istihdamla özellikle kadın istihdamıyla kırsal kalkınmanın en seçkin örneğini oluşturmakta olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya yönelik hedeflerimizden birisi de belki de en önemlisi kooperatiflerdir. Yerel üretici ve kooperatifler hammadde tedarikçiliğinin ötesinde üretimleriyle, bölgelerine katma değer kazandıran yapılardır. Bu bilinçle hareket eden Menteşe Belediyemiz, kooperatiflere her alanda destek sağlamaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kooperatiflere yönelik gerçekleştirilen toplantı Muğla için bir milattır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün ‘toprağını satma, ürünü sat’ sloganı ile başlattığı süreç, kooperatif ve yerel yönetim ilişkileri açısından son derece önemlidir. Bilindiği gibi Muğla her ne kadar turizm kenti olarak anılsa da aynı zamanda bir tarım kentidir. Kent ekonomisinin büyük çoğunluğunu tarım oluşturmaktadır. Tarımsal üretimin önemi de dünyayı saran pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, Menteşe Belediyesi olarak Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifinin, “Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesine tam destek veriyoruz. Proje kapsamında Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifine tahsisi yapılan atıl vaziyetteki eski bir binanın tüm tadilat, bakım, onarım, çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj çalışmalarını ekiplerimiz tarafından yapılıyor. ‘Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ ile bölgede lavanta, ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği yapılacak. Seralar kurulacak ve burada yetiştirilen aromatik bitkiler fide halinde bölge üreticilerine dağıtılacak. Bu bina bölgenin Distilasyon Merkezi olacak” dedi.

“Üretime ve üreticiye destek”

Menteşe Belediyesi olarak her zaman yerli üretime ve üreticiye destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümüş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Pazaryerimizde yerli üreticilerimiz için tahsisini yaptığımız alanda, yerli üreticilerimizin kendi bahçesinde, tarlasında ürettikleri ürünlerini aracı olmadan satmalarını sağlıyoruz. Ürünlerini daha sağlıklı bir ortamda satabilmeleri için de geçtiğimiz yıl bu alanın uzay çatısını, ışıklandırmasını ve direklerini yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Kırsalda özellikle kış aylarında kendi tarım arazisine ulaşmakta zorluk çeken çiftçimizin yollarını açıyor, tarım yapmalarını sağlıyoruz. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren üreticilerimize destek olmak adına kiracımız olan çiftçilerimize yüzde 50 kira indirimi uyguluyoruz. Kendi arazilerimizde başlattığımız yerli üretim çalışmaları ile ata tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. İpekböcekçiliği yetiştiriciliğinin bölgede yeniden canlanmasını sağlıyor, kadın üreticilere destek oluyoruz” dedi.

