Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası

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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan 2 köpeğin zehirlendiğini öne süren mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Hacırüstem Mahallesi Asar mevkisinde 2 sokak köpeği, ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Gürkan Yelin (45), "Köpekleri zehirlemişler. Çünkü bir anda 2 köpek ölmez. Benim de 3 köpeğim var, dışarı çıkamıyorum artık yeter" diyerek tepkisini dile getirdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Aykut KURT

2021-01-19 19:59:14



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