Bodrum'da iş yerinin deposunda yangın paniği

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Selçuk AKBAŞ /BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gökçebel Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, bir elektrik işletmesinin deposunda, bilinmeyen nedenle çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği depodaki yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-01-19 23:18:11



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