Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalışıyor.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının ilçede gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini olumsuz etkiledi. Üreticiler, hava kararınca sera içinde nöbet tutmaya başladı. Seranın girişine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2 dereceye düştüğünü gören üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı Mahalleleri'nde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.

Karaçulha Mahallesi'ndeki 2,5 dönümlük serasında domates üreten Zübeyde Ongün (48), sıcaklıkların şimdiye kadar düşmediğini, üç gündür serada nöbet tuttuklarını söyledi.

Hava sıcaklığı 1 dereceye düştüğünde seralarındaki sobayı yaktıklarını anlatan Ongün, "Sabaha kadar aralıklarla sobaya odun atıyoruz. Ürünlerimize soğuk zarar verirse emeğimizin hiçbir anlamı kalmaz." dedi.

Süleyman Hilmi Kaya ise seralarda sabah hava sıcaklığının normale dönene kadar ürünlerini soba yakarak ısıttıklarını dile getirdi.

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