Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak 

DHA

Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak 


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 37 yıldır kömür kullanımının yasak olmasıyla birlikte belediye ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Kömür yakma yasağının uyulduğu ilçede 37 yıldır karbon monoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadı.
Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde oy birliği ile alınan kararla, 13 kırsal mahalle dahil olmak üzere kömür yakılması yasaklanmasına karar verildi. 37 yıldır kömür yakılmayan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde havanın soğumasıyla ısınma ihtiyacı arttı. Kömür kullanımı şikayetlerin artması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. 3'er kişilik gruplar halinde ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede sivil ve resmi olmak üzere, saat 20.30'dan sonra araçlarla sokak aralarında devriyelerini sıklaştırıldı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelendikleri evlerde kontroller yapıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar kontrol edildi. Aşırı duman gelen binaların yöneticileri ile görüşülerek temizleme yapılması konusunda uyarıda bulunuldu. Geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren başlatılan denetimlerde kömür yakan ev ve apartmana rastlanılmadı. Mart ayına kadar rutin kontrollerin devam edileceği öğrenildi.
37 yıldır devam eden bu kararın en güzel yasaklardan biri olduğunu söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Belediye meclisi tarafından alınan bu karar kesintisiz 37 yıldır devam etmektedir. Ekiplerimiz gruplar halinde sivil ve resmi araçlarla denetimlerine başladı. Ayrıca anonslarla uyarılar yapılmaktadır. Son bir hafta içinde akşamları hava sıfır dereceye kadar düştü. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Genelde naylon tarzı şeyler yakıldığı için insanlarımız kömür zannetmektedir. Apartman ve müstakil evlerin bahçeleri, balkonları inceleniyor. Aşırı duman çıkaran bacalar olduğunda yerinde inceleme ardından sahiplerine temizlemesi konusunda uyarıyoruz. Kömür yasağına Marmarisliler uydukları için 37 yıldır zehirlenme ve ölüm vakası yaşanmadı. Kömür yaktıkları tespit edilen kişi ve kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 526 lira para cezası uygulanıyor. Marmaris'in temiz havasına zarar verdirmemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. İlçemizde kalorifer, elektrikli aletler ve odun yakılarak ısınma ihtiyacı karşılanıyor" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-01-20 02:40:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti
YEREL HABERLER Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti
Bodrum'da iş yerinin deposunda yangın paniği
YEREL HABERLER Bodrum'da iş yerinin deposunda yangın paniği
Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası
YEREL HABERLER Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası
Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ...
Menteşe Belediyesi’nden Kooperatiflere destek Menteşe Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik kurulan kooperatiflere desteklerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden Kooperatiflere destek Menteşe ...
Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 ...
Muğlaspor Emre Okur'u aldı
YEREL HABERLER Muğlaspor Emre Okur'u aldı
Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası
YEREL HABERLER Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası
Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek bekliyor
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek ...
Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzalar atılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük artım tesisinin yapımı için yüklenici firma ile Perşembe günü protokol imzalıyor
YEREL HABERLER Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzalar ...
Muğla Büyükşehir'den 'Hortikültürel Terapi'
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir'den 'Hortikültürel Terapi'
Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kızın annesi, köpeği ezmekle suçlandı Genç kıza köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kızın ...
Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” alanı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanan “Hortikültürel Terapi” yöntemini Muğla’da hayata geçiriyor.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” ...
Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli serbest kaldı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri ...
Kıyıkışlacık halkından ikinci liman tepkisi
YEREL HABERLER Kıyıkışlacık halkından ikinci liman tepkisi
Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan seyahat kısıtlamasına rağmen, yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2020 yılında 695 bin 314 yabancı turist ağırladı.
YEREL HABERLER Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ...
Park halindeki araç alev aldı Marmaris Armutalan Mahallesinde park halindeki aracın elektrik aksamından çıkan yangında, aracın ön bölümü büyük hasar gördü.
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev aldı Marmaris Armutalan ...
Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Vali Tavlı’yı ziyaret etti Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret ederek işletmenin Yatağan’a ve Türkiye’nin enerjisine katkılarını aktardı.
YEREL HABERLER Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, ...
Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler
YEREL HABERLER Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı ...
Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan aşağı attı
YEREL HABERLER Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan ...
Datça’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Datça’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Datça'ya 2 yıl aradan sonra kar yağdı
YEREL HABERLER Datça'ya 2 yıl aradan sonra kar yağdı
Genç iş adamı Sarper Konakçı’dan Fethiyespor'a 100 Bin TL bağıs
YEREL HABERLER Genç iş adamı Sarper Konakçı’dan Fethiyespor'a 100 ...
Yaşlı adamın 111 adet tapulu mülkünü üzerine geçiren örgütün 6 şüphelisi yakalandı Gürcistan uyruklu bir şahsın elebaşı olduğu şebekenin yaptığı vurgun milyarlarca lirayı buluyor
YEREL HABERLER Yaşlı adamın 111 adet tapulu mülkünü üzerine geçiren ...