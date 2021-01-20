Jandarmadan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Bodrum İlçe Jandarma KOM Takip Timi, İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Akçaalan mevkiinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Akçaalan Mahallesinde ikamet eden N.M. isimli şahsın şahsın ikametinde narkotik köpeği ‘Kayzer’ ile birlikte yapılan aramada, 650 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ilgili olarak N.M. isimli şahıs gözaltına alındı.

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