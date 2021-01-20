Menteşe Pazar yerinin uzay çatısı yenileniyor Menteşe Belediyesi, mülga Muğla Belediyesi döneminde yapılan ve halk arasında uzay çatı olarak bilinen pazaryeri çatısı iyileştirme projesini hayata geçirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe Pazar yerinin uzay çatısı yenileniyor Menteşe Belediyesi, mülga Muğla Belediyesi döneminde yapılan ve halk arasında uzay çatı olarak bilinen pazaryeri çatısı iyileştirme projesini hayata geçirdi.

İHA

Menteşe Pazar yerinin uzay çatısı yenileniyor Menteşe Belediyesi, mülga Muğla Belediyesi döneminde yapılan ve halk arasında uzay çatı olarak bilinen pazaryeri çatısı iyileştirme projesini hayata geçirdi.

Muğla bölgende kurulan en büyük halk pazarı arasında yer alan ve Perşembe günleri kurulan Muğla’nın Menteşe ilçesindeki pazar yeri çatısı yenileniyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, olası risklere karşı bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Başkan Gümüş, “Bölgenin en büyük üç pazarından birisi olan il genelinde üreticilerimizin ürünlerinin satıldığı, bu yapısıyla kent ekonomisine katkı koyan, ilimizi ziyaret eden turistler tarafından da ‘open market’ olarak bilinen Perşembe pazarı çatı iyileştirme çalışmasına başladık. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl üretici pazarımızı ve kadın el sanatları satış reyonunu yenilemiştik. Çalışmalarımıza yıllarca sorunsuz hizmet veren pazar yeri çatısı ile devam ediyoruz. Ekiplerimizce yapılan rutin kontroller sonucunda mevcut taşıyıcı kolon sisteminde yıpranmalar tespit ettik. Bu nedenle herhangi bir sorun ya da olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için açık kesit taşıyıcı sistem elemanları kullanarak taşıyıcı kolon sistemini yenileme çalışmalarına başladık. Yenileme çalışmaları için gerek vatandaşlarımızın gerekse üreticilerimizin zarar görmemesi adına gerekli bütün önlemleri aldık, bazı yerlere bariyer çektik ve uyarı levhaları yerleştirdik. Yapılan çalışma ile modüler sistem üzerine kurulu çatı yenilenmiş olacak. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan pazar yerinde alınan önlem ve uyarılara dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.
Çatı yenileme projesinin yanında günlük kullanıcılar ve esnaflara yönelik pazar yeri zemininde de yeni düzenleme yapılacağını ifade eden Başkan Gümüş, pazar yerine modern bir görünüm kazandıracaklarını, vatandaşların daha konforlu bir ortamda gönül rahatlığı ile alışveriş yapacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
Ortaca’da kaçak içki operasyonu Jandarma ekipleri tarafından Ortaca’da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda değişik türde kaçak ve el yapımı içkiler ele geçirildi.
YEREL HABERLER Ortaca’da kaçak içki operasyonu Jandarma ekipleri ...
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, ...
Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak 
YEREL HABERLER Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak 
Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti
YEREL HABERLER Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti
Bodrum'da iş yerinin deposunda yangın paniği
YEREL HABERLER Bodrum'da iş yerinin deposunda yangın paniği
Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası
YEREL HABERLER Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası
Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi tarımsal faaliyetlerine devam ...
Menteşe Belediyesi’nden Kooperatiflere destek Menteşe Belediyesi kırsal kalkınmaya yönelik kurulan kooperatiflere desteklerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden Kooperatiflere destek Menteşe ...
Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 ...
Muğlaspor Emre Okur'u aldı
YEREL HABERLER Muğlaspor Emre Okur'u aldı
Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası
YEREL HABERLER Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası
Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek bekliyor
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek ...
Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzalar atılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük artım tesisinin yapımı için yüklenici firma ile Perşembe günü protokol imzalıyor
YEREL HABERLER Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzalar ...
Muğla Büyükşehir'den 'Hortikültürel Terapi'
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir'den 'Hortikültürel Terapi'
Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kızın annesi, köpeği ezmekle suçlandı Genç kıza köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kızın ...
Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” alanı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanan “Hortikültürel Terapi” yöntemini Muğla’da hayata geçiriyor.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” ...
Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli serbest kaldı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri ...
Kıyıkışlacık halkından ikinci liman tepkisi
YEREL HABERLER Kıyıkışlacık halkından ikinci liman tepkisi
Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan seyahat kısıtlamasına rağmen, yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2020 yılında 695 bin 314 yabancı turist ağırladı.
YEREL HABERLER Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ...
Park halindeki araç alev aldı Marmaris Armutalan Mahallesinde park halindeki aracın elektrik aksamından çıkan yangında, aracın ön bölümü büyük hasar gördü.
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev aldı Marmaris Armutalan ...
Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Vali Tavlı’yı ziyaret etti Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret ederek işletmenin Yatağan’a ve Türkiye’nin enerjisine katkılarını aktardı.
YEREL HABERLER Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, ...
Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler
YEREL HABERLER Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı ...
Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan aşağı attı
YEREL HABERLER Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan ...