Altından bile değerli 7 bin yıllık tohumlar, Bodrum’da başak verecek Arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıktı Bodrum’da yeşerecek

Arkeolojik kazı esnasında küp içerisinde bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumlar Bodrum’da yeşermeye başlayacak. Bir avuç ata tohumundan binlerce tohum elde etmeyi planlayan Bodrum Belediyesi bu tohumları köy halkına dağıtacak.

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Tarım Arge ve yerel tohum merkezinde binlerce ata tohumu toprakla buluşmaya başladı. Çoğunluğu köylüler tarafından verilen ata tohumları önce araştırılıyor sonra toprakla buluşuyor. Binlerce tohumun geldiği merkezde vatandaşları en çok heyecanlandıran ise arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı oldu. Tohum bankasının en özel yerinde saklanan 7 bin yıllık tohumlar toprakla buluşmayı bekliyor.

Arge merkezindeki en yaşlı tohum olan siyez buğdayı tohumu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da heyecanlandırdı. Bir avuç siyez buğdayından binlerce tohum üretmeyi planlayan Başkan Aras, tohumları çoğalttıktan sonra Mumcular Mahallesinde yaşayan köy halkına dağıtılması planlanıyor. Altından daha değerli olan tohumlar ise özel bir odada muhafaza ediliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tayfun Yılmaz tohum bankasıyla ilgili bilgiler vererek, “Yaklaşık 4 ay önce, Bodrum Belediyesine ait tarım arge ve yerel tohum merkezini açtık. Merkezimizin bir bölümü olan tohum bankasında yaklaşık 2 bin çeşit yerel tohumum içerisinde barındıracak kapasitede, iklimlendirilmiş bankamızda Bodrum’un yerel tohumlarını bir araya getirip, laboratuvarlarda çalışması yapıldıktan sonra deneme parsellerinde çoğaltıyoruz. Tohumları çoğaltıp, depolayıp belirli bir seviyeye geldikten sonra vatandaşlarımıza hibe ederek stratejik bir sektör olan tarımın başlangıcı olan tohumu gelecek nesillere aktarmak maksadıyla bu faaliyetimizi ciddiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

7 bin yıllık tohumların bir an önce toprakla buluşması için çalışmaları hızlandıran Bakan Yardımcısı Yılmaz, “Yerel tohum bankamızın en önemli tohumlarından bir tanesi ise ilk olarak aday tohum olarak bize teslim edilen yaklaşık 7 bin yıllık siyez buğday tohumu. Anadolu’muzun bir kentinde arkeolojik kazı esnasından bulunan küplerin içerisinde siyez buğdayının ve bunun peşine düşen bir vatandaşımızın daha sonrasında temin etmesi ve çoğaltmasıyla beraber ilk küpten çıkan orijinal tohum tanelerini bize teslim etti. Tohumla ilgili gerekli laboratuvar çalışmalarını da yapıyoruz. Teslim aldığımız her tohumu yerel tohum olarak değerlendirmeden önce aday tohum olarak kabul ediyoruz. Laboratuvarlarımız da incelenip, deneme parsellerimizde incelemeleri yapıldıktan sonra büyük arazilerde çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bunun ardından bu tohumları vatandaşlarımıza hibe ediyoruz. 7 bin yıllık siyez buğdayı ile ilk karşılaştığımız da gerçekten bize ciddi bir heyecan kattı. Bu buğdayı toprakla buluşturup yeşerttiğimizde, bu gölgeye kazandıracak olmanın haklı bir gururunu ve ciddi bir heyecan içerisindeyiz. Bunu başardığımız gün yeni bir hikayenin başlangıcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.