Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi'ndeki evine dün saat 21.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst ve arkadaşı T.K., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde susma hakkını kullanan Dürüst, adliyeye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusunu da yanıtsız bıraktı.
T.K. adlı şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan sabıkası olduğu bildirildi.Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-01-20 15:02:19
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