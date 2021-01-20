Muğlaspor transferde Fenerbahçeli Gürkan'ı aldı

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MUĞLA, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Gürkan Başkan'ı transfer etti. Grupta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, genç savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Alt yaş kategorilerinde defalarca milli formayı terleten Gürkan, yeşil-beyazli forma altında sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getirdi. İmza töreninde İdari Asbaşkan Ali Çakır'da hazır bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2021-01-20 16:07:37



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