Akyaka'da deniz çekildi



MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 20 metre kadar çekildi. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula MUĞLA, (DHA)

2021-01-20 16:40:15



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