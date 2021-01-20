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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri aşılandı

İHA

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri aşılandı

Korona virüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmasında Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri de aşılandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık görevlileri huzurevinde kalan 12 kişiye aşılarını yaptı.
Virüsün görüldüğü ilk günden itibaren huzurevinde tüm önlemleri alan ve titiz bir çalışma yürüten Marmaris Belediyesi’nin bu çalışması sonucunda herhangi bir vaka yaşanmadı. Mart ayından itibaren ziyaretçi girişinin yasaklandığı huzurevinde kalan büyüklerin de dışarıya çıkması engellendi. Personelin 14 gün dışarıya çıkmadan çalıştığı, 14 gün izin kullandıktan sonra korona virüs testi olarak yeniden işe başladığı huzurevinde bir sorun yaşanmadı.
Aşılama çalışmasının başlamasıyla Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan yaşlılar da Kovid19 aşısı oldu. Huzurevi personelinin ise önümüzdeki hafta aşılanacağı açıklandı.

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