Fethiye’deki yangın kısa sürede söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi AntalyaFethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olah yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yangın fazla büyümeden söndürüldü. Mahalle sakini Deniz Erenoğlu, alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Söndürme çalışmalarına kendisi ve arkadaşlarının da yardım ettiğini anlatan Erenoğlu, "Sönmesi için mahalle sakinleri olarak elimizden geleni yaptık. Yangın büyümeden söndürüldü" dedi.



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