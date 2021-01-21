Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu

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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 28 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi Gölbaşı mevkisindeki sazlık alanda çıktı. Sazlık alandan yayılan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 28 dönümlük alan yanarak zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Aykut KURT

2021-01-21 01:28:51



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