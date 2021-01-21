Bodrumsporlu Fatih, Bergama'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Antalya kampını tamamlayan Bodrumspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş'ı sezon sonuna kadar 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Bergama Belediyespor'a kiralık gönderdi. Fenerbahçe altyapısında yetişip Bodrum'da profesyonel olan Fatih, sezonun ilk yarısında 2'nci Lig'de 6 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-01-21 12:46:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.