Marmaris AKUT ekibinden keçi kurtarma operasyonu

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Köyceğiz ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan keçi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı bilgisi ulaştırılan Marmaris AKUT Arama Kurtarma Derneği belirlenen bölgede ip yardımı ile kayalık alanda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

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