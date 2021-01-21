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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi eski başkan Karadinç’i unutmadı

İHA

Marmaris Belediyesi eski başkan Karadinç’i unutmadı

Marmaris Belediyesi, 10 yıl önce vefat eden eski başkanlardan İsmet Karadinç’i unutmadı. Belediye, Karadinç için pazar yerinde lokma dağıttı.
Marmaris’te 1989 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Karadinç, 2011 yılında vefat etti. Marmaris Belediyesi ilçeye birçok hizmetin gelmesinde katkısı bulunan Karadinç’i vefatının 10. yılında da unutmadı. Geçtiğimiz yıl Eski Cami’de lokma dağıtan belediye bu sene merkez pazar yerinde lokma dağıttı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı dağıtıma İsmet Karadinç’in kardeşi Meclis Üyesi Mehmet Karadinç de ziyaret ederek belediyeye teşekkür etti.
Karadinç’in Marmaris için çok önemli hizmetlere imza attığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, “Marmaris İsmet Karadinç ismini asla unutmayacak. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

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