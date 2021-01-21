Bodrum'da genç kızı taciz ettiği öne sürülen sanığa ceza



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, üniversite öğrencisi Tuğçe Ç.'ye (22) sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret edip, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan N.Ş.'ye (46) 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay, 'tehdit' suçundan 8 ay hapis ile hakaret suçundan 3 bin 600 TL para cezası verildiği ortaya çıktı.

Bodrum'da yaşayan Tuğçe Ç., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2 yıldır N.Ş. tarafından taciz edildiğini duyurdu. N.Ş.'nin sosyal medya üzerinden kendisini tehdit ve taciz ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu iddia eden genç kız, yaşadığı ölüm korkusu nedeniyle evden çıkamadığını ifade etti. Birçok kez şikayetçi olmasına rağmen N.Ş.´nin serbest bırakıldığını belirten Tuğçe Ç., "Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" dedi.

Paylaşımın ardından geçen yıl 22 Temmuz günü, yeniden Bodrum Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi olan Tuğçe Ç., Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Ç.'nin şikâyeti üzerine N.Ş., 24 Eylül günü gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen N.Ş., mahkemece tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tuhafiye dükkânı bulunan N.Ş. hakkında Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'cinsel taciz', 'tehdit', 'huzur ve sükuneti bozma' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen N.Ş. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Evlenmek amacıyla Tuğçe Ç.'yi babasından istedim. Babası teklifimi kabul etmeyip, küfürler etti. Ancak Tuğçe Ç. ve ailesinin benim hakkımda doldurulduğunu düşünüyorum. Tuğçe'lerin ev sahibi ile aramızda husumet vardı. Şu an açıklamak istemediğim bir nedenden bana husumet beslemektedirler. Bu nedenle beni buradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Benim Tuğçe'ye yönelik rahatsız edecek bir eylemim olmadı. Kendisini tehdit etmedim" dedi.

`DEFALARCA KEZ REDDETMEME RAĞMEN EVLENME TEKLİF ETTİ´

Tuğçe Ç. ise "N.Ş., iki yıldır beni sürekli olarak rahatsız etmektedir. Kendisini defalarca reddetmeme rağmen sürekli arkadaşlık ve evlenme teklifinde bulunmaktadır. Defalarca şikayetçi oldum. Yaz aylarında infaz kurumuna alındı. Çıktıktan sonra mahalleme gelerek, olay çıkardı. Yine aynı şeylerin tekrarlanacağını düşünüyorum. Sosyal medyada paylaştıklarını hem ben hem de ailem gördü. Sürekli iftira atmakta. Sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Davanın 26 Kasım günü görülen duruşmasında karar verildiği öğrenildi. Karara göre, N.Ş. 'cinsel taciz suçunu posta ve elektronik haberleşme araçlarından faydalanmak suretiyle işlediği' gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis, 'tehdit' suçundan 8 ay hapis ile hakaret suçundan 3 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezaları ertelenen N.Ş., 'huzur ve sükunu bozma suçundan' beraat etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-01-21 17:52:17



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