Bağımsız Belediye Başkanı Güven’in cenazesi Adli Tıp’a gönderildi 31 Mart yerel seçimlerinde Muğla’nın Menteşe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan ev evinde ölü bulunan Cevdet Güven’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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31 Mart yerel seçimlerinde Menteşe Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan 56 yaşındaki Cevdet Güven'in yakınları kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Kireç sanayi mevkiinde bulunan yayla evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Cevdet Güven’in kaldığı eve vardıklarında cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Güven'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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