İş adamı Konakçı, söz verdiği 100 bin TL yardımın 20 bin TL'sini Fethiyespor'a verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki genç iş adamlarından turizmci Sarper Konakçı, Fethiyespor’a bulunduğu 100 Bin TL’lik bağışın 20 bin TL’sini verdi.

Geçtiğimiz günlerde Fethiyespor'a işletmeciliğini yaptığı Ölüdeniz'deki moralmotivasyon yemeği veren turizmci Sarper Konakçı, bu yemekte kulübe 100 bin TL bağışta bulunmuştu. Bulunduğu 100 Bin TL’lik bağışın bir kısmını Cuma gününe kadar vereceğini söyleyen Konakçı, Fethiyespor yönetim kurulu üyelerinden Nacit Çatal'a bağışladığı miktarın 20 Bin TL’lik bölümünü teslim ederek sözünü yerine getirdi.

Lacivert Beyazlı takımın Fethiye’nin kalbi olduğunu ifade eden iş adamıturizmci Sarper Konakçı,” Şehrimizin takımının başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah bu takım bu yıl olması gereken yerde olacak. Geçtiğimiz günlerde takımımıza bir söz vermiştik. Bu sözün bir bölümünü yerine getirdik. İnşallah kalan kısmını da önümüzdeki hafta teslim edeceğiz" diye konuştu.

Fethiyespor yönetim kurulu üyesi Nacit Çatal ise, son zamanlarda kulüp tarafından başlatılan bayrak kampanyasına Fethiye halkının yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

İş Adamı Sarper Konakçı’nın Fethiyespora bağışladığı maddi destekten dolayı çok teşekkür eden Fethiyespor yöneticisi Nacit Çatal, “Sarper bey her zaman kulübümüzün yanında olmuş bir kişi. Ne zaman kulübümüzün bir ihtiyacı olsa, maddi manevi yanımızda oluyor. Bu anlamda bağışta bulunduğu 100 Bin TL için tekrar çok teşekkür ediyoruz” dedi.



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