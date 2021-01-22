2021 yatırım bütçesinde en büyük pay Büyükşehir’in Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programı incelendiğinde Muğla’ya 304 Milyon 797 Bin TL ile en fazla yatırım yapan kurum olacak.

15 Ocak’ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı yatırım programı incelenmesi sonucu doğrudan Muğla’ya yapılacak olan yatırımların miktarı 534 Milyon 396 bin 583 lira olarak belirlendi.

Bu yatırımların yüzde 57,03’ne denk gelen 304 Milyon 797 bin TL değerindeki kısmı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşların kredi sözleşmeleri, protokol, hibe programları ile finanse ettiği projelerden oluşuyor. Yatırımların en büyük kısmını 277 Milyon 172 Bin TL ile İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankası’ndan kullanılan kredi ile MUSKİ’nin gerçekleştireceği altyapı yatırımları oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin büyük yatırımlarından sonra ilk üç yatırımı Yatağan Girme Barajı ve Sulama Projesi 33 Milyon, Aşağı Dalaman Sulaması 32 Milyon, Cumhurbaşkanlığı Okluk Konukevi 20 Milyon TL izliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.