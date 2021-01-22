Muğla Tarım İl Müdürü Saylak: "Muğla’nın tarımsal değeri 10 milyar TL" Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 2020 yılı değerlendirme ve 2021 yılı hedeflerini açıklarken, Muğla’nın turizm kenti olarak bilinmesinin yanında önemli bir tarım kenti ve Muğla’nın tarımsal değerinin 10 milyar TL olduğunu söyledi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın turizm kenti olmasının yanında önemli bir tarım kenti olduğunu, balıkçılık sektörü, çam balı, börülce ve barbunya üretiminde Türkiye birincisi, zeytinyağı üretiminde Türkiye ikincisi, badem, susam, portakal, limon, nar ve domates üretiminde Türkiye’de 3’üncü sırada olduğunu açıkladı.



"Muğla’nın tarımsal üretimi değeri 10 milyar TL"

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı projeleri hakkında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirdiği basın bilgilendirme toplantısında Muğla’da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 27 bin 483 üretici bulunduğunu, hayvancılık işletmeleri kayıt sayısının 42 bin 540, arıcılık işletme sayısının ise 4 bin 668 olduğunu belirtti.

Muğla’nın toplam tarımsal alanının 234 bin hektar olduğunu söyleyen Saylak, bu alanların yüzde 53’ünün meyve alanları, yüzde 32’sinin tahıl ve diğer bitkisel ürünler, yüzde 7 sebze alanı, yüzde 6 nadas alanı yüzde 2’sinin örtü altı alanından oluştuğunu açıklarken toplam tarımsal üretim değerinin ise 10 milyar TL olduğunu belirtti.



Zeytin ve zeytinyağı

Muğla, 101 bin 685 hektar zeytinlik alanı ile Türkiye zeytinlik alanının yüzde 11,5 ev sahipliği yapıyor. 16 milyon zeytin ağacının 10 milyonu Milas ilçesindedir. Türkiye’nin yağlık zeytin üretiminde 2’nci sırada ve AB’de tescilli ilk ve tek Türk zeytinyağı Milas’ın oldu.



Muğla, 128 bin ton balık üretimi ile Türkiye birincisi

Muğla’nın bin 479 kilometrelik kıyı şeridinin balıkçılıkta önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Saylak, “Muğla deniz kültür balıkçılığında yıllık 128 bin ton üretim ile Türkiye’de 1’inci olup, ülke üretiminin yüzde 65’ini karşılamaktadır. 21 bin ton alabalık üretimi ile yine ülke üretiminde birinci sıradadır” dedi.



Su ürünleri ihracatı 409 milyon dolar

Su ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olduklarını açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, “2020 yılı su ürünleri ihracat miktarı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 78 bin ton ve 409 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Balıklandırma çalışmalarında 2020 yılında Köyceğiz Gölü’ne 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Dalaman Akköprü Baraj Gölü’nde, ağ kafeslerde üretilmek üzere 5 bin 500 ton kapasiteli 19 alabalık tesisi açıldı” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, 2021 yılında su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında yaptığı açıklamada, “Denizlerde terk edilmiş hayalet ağları temizlemek istiyoruz. Bunun yanında ölü balık bertaraf teknesi alımı ve Eşen havzasında çevre dostu sürdürülebilir alabalık üretimi konusunda çalışmalarımız olacak. Bin 479 kilometrelik bir kıyımız var. Bu kıyılarımızda denizel kaynakların su altı dronu ile tespit edilerek av, araç ve gereçlerini temizlemek iç sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğini izleme çalışması gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.



Muğla, çam balında dünya lideri

Dünyada çam balı üretiminde Türkiye’nin lider ülke oluğunu belirten Saylak, “Muğla yüzde 68’i orman alanı olup, çoğunluğu kızılçam ağaçlarıdır. Dünyada üretilen çam balının yüzde 92’si ülkemizde, ülkemizde üretilen çam balının yüzde 75’i Muğla’dan sağlanmaktadır. 2019 TÜİK rakamlarına göre, Muğla’da yaklaşık 1 milyon koloni sayısı ile 15 bin ton bal üretilmektedir. EylülEkim aylarında ülkemizin dört bir yanından gelen arıcılarımızla beraber yaklaşık 3 milyon arı kolonisiyle ülkemiz kovan varlığının yaklaşık yüzde 50’sine ev sahipliği yapmakta ve yaklaşık 35 bin ton bal üretimi yapılmaktadır. Çam balı nedeniyle Muğla’da yaklaşık 5 bin kişi arıcılık ile uğraşmaktadır” dedi.

Arıcılık konusunda önümüzdeki süreçte ortaya koyacakları projeler hakkında bilgi veren Saylak, “Muğla Arısının Halk Elinde Performans Kriterlerinin Ölçülmesi Projesi, Apiterepi Ürünleri Üretim Merkezi ve Petek Dondurma Merkezi arıcılarımız için önemli projelerimizden” dedi.



Bitkisel üretim

Muğla’nın bitkisel üretim konusunda Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen İl Müdürü Saylak, “Börülce ve barbunya üretiminde Türkiye’de birincisi, zeytin üretiminde ise Türkiye’de ikinci sıradayız. Badem, susam, portakal, limon, nar ve domates üretiminde Türkiye’de 3’üncü sıradayız. Vali Hanım projesinde çilek alanlarımızı 135 dekar alandan 356 dekar alana çıkarıldı. Toplam örtü altı üretimimiz 48 bin dekar alanda 722 bin tondur. Toplam tarımsal ürünler ihracatı 89 bin tondur. Tıbbi aromatik bitki projesi kapsamında 20202021 yılları içerisinde 455 bin TL bütçeli 200 bin adet tüplü lavanta fidesinin dikiminin gerçekleştirildi. Muğla’da salep üretimi ve yaygınlaştırılması projesi 525 Bin TL Valilik YİKOB destekli çalışılacaktır. Milas Topraksız Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi ile 2000 dekarlık alanda topraksız tarım uygulanması hedeflenmektedir. DİTAP platformuna kayıt sayısında Türkiye 3’üncüsü sözleşme sayısında ise Türkiye 1’incisi olduk” dedi.



Çayır, mera ve yem bitkileri

Saylak, Seydikemer ve Ula belediyeleri ile ilk defa kurumlar arası protokol oluşturularak toplam bin 335 dekar mera alanının etrafına çit çekilmesi ve yol açılması çalışmaları başlatıldığını belirtti. Saylak, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün (BÜGEM) 2021 Yılı Mera Islah ve Amenajman çalışmaları kapsamında toplam; 3 bin 311,9 da mera alanında Mera Islah ve Amenajman çalışması projelendirildiğini açıkladı. Saylak, “Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi için yüzde 75 hibe destekli bin 680 dekar alanda ekimi yapılmak üzere 29 bin 513 kilogram yem bitkisi tohumu dağıttık. 2021 yılında Milas, Ula, Fethiye ve Seydikemer’de toplam 3 bin 285 dekar alanda uygulanacak ıslah projelerimiz bulunmaktadır” dedi.

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