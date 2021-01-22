Firari katil zanlısı yakalandı Yatağan İlçe Jandarma ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan R.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Yatağan İlçe Jandarma ekipleri, Elmacık Mahallesinde ikamet eden ve ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan R.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve takip sonucu Yatağan ilçe girişinde yapılan operasyon sonucu R.K. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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