Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti

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Aykut KURT/ YATAĞAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü sağlık çalışanı Hüseyin Kozcu (20) hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, MuğlaYatağan Karayolu Necati Uygun Bulvarı´nda meydana geldi. Yatağan'dan Muğla yönüne giden Hüseyin Kozcu yönetimindeki 48 U 8547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, zeytin bahçesine devrildi. Kozcu, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Kozcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Kozcu'nun, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Aykut KURT

2021-01-23 14:01:23



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