Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)

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DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİMuğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Yazıköylü dalgıçlar 2 saat süren arama kurtarma çalışmasından bir sonuç alamadı. Arama kurtarma çalışmalarını 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik botu ile deniz yüzeyinde devam edildiği bildirildi.Görüntü Dökümü----------------------Dalış ekiplerinden görüntü Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-01-24 16:30:09



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