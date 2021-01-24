Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 86-93



FETHİYE, (DHA)SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Polat Parlak (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erdem (x) 2, Abu (xx) 8, Cook (xxx) 19, Atkins (xxx) 15, Frazier (xx) 13, Polat (xx) 6, Johnson (xxx) 20, Fırat (xx) 3, Barış (xx), Caner (xx)

FENERBAHÇE BEKO: Brown (xx) 4, Perez (xx) 8, Pierre (xxx) 17, Vesely (xxx) 14, Ahmet (xx) 5, Eddie (xxx) 21, Melih (xxx) 10, Biberovic (xx) 6, Kenan (xx) 6, Ali Muhammed (x) 2, Berkay (x)

1.PERİYOT: 19-26

İLK YARI: 45-57

3.PERİYOT: 59-79

5 FAUL: Cook, Atkins (Fethiye Bld), Perez (Fenerbahçe)ING Basketbol Süper Ligi´nde zirve hedefindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor´u 93-86 mağlup etti.

İlk periyotta ev sahibi ekip Abu ve Atkins ile skor üretirken, Fenerbahçe Vesely ve Pierre ile oyuna ortak oldu. Maçın 7´nci dakikasında Eddie´nin 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu basketle (13-14) ilk kez öne geçen Fenerbahçe, 10-0´lık seri yakalayarak skoru 13-21´e getirdi. Fethiye temsilcisi üst üste Fırat ve Polat´ın dış atışlarıyla farkı 2´ye indirse de buna Eddie´nin 3´lüğüyle yanıt veren sarı-lacivertliler çeyreği 7 sayı önde tamamladı: 19-26.

İkinci periyotta Atkins ve Cook´un sayılarıyla farkı kapatmak isteyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşısında Melih, Eddie ve Perez´in etkili oyunuyla sayılar bulan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 12 sayı üstün girdi: 45-57.

Üçüncü çeyrekte Pierre´nin sayılarıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, Ahmet´in de skora katı vermesiyle son bölüme 20 sayı önde girdi: 59-79. Son çeyrekte ev sahibi ekip Johnson´ın etkili oyunuyla 8-0 ve 9-0´lık seriler yakalayıp bitime 10 saniye kala farkı 7 sayıya (86-93) kadar indirirken, sarı-lacivertliler müsabakayı kazanmayı başardı: 93-86.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-01-24 19:32:58



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